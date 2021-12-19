Названы самые частые нарушения при прохождении таможни за 2021 год

11:35 15 Декабрь Киев, Украина

С начала 2021 года в международных аэропортах Борисполь Жуляны сотрудники Киевской таможни выявили 386 фактов нарушений порядка прохождения зеленого коридора.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.



Авиапассажиры, выбирая упрощенный канал, пытались провезти через таможенную границу Украины запрещенные/ограниченные предметы или товары, за перемещение которых нужно уплатить таможенные платежи.



Наиболее распространенные нарушения таможенного законодательства:

сверхурочная валюта,

брендовая одежда, обувь и аксессуары,

ювелирные изделия, бриллианты, янтарь,

мобильные телефоны,

культурные ценности (иконы, монеты, награды),

наркотические и психотропные средства, прекурсоры, которые везлись как в чистом виде, так и в составе разнообразных лекарств.

Нарушителями таможенного законодательства были как граждане Украины, так и иностранцы.



В отношении каждого гражданина-нарушителя составлен админпротокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения «зеленого коридора»).