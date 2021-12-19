Названы самые частые нарушения при прохождении таможни за 2021 год

С начала 2021 года в международных аэропортах Борисполь и Жуляны сотрудники Киевской таможни выявили 386 фактов нарушений порядка прохождения зеленого коридора.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.
Авиапассажиры, выбирая упрощенный канал, пытались провезти через таможенную границу Украины запрещенные/ограниченные предметы или товары, за перемещение которых нужно уплатить таможенные платежи.
Наиболее распространенные нарушения таможенного законодательства:
Авиапассажиры, выбирая упрощенный канал, пытались провезти через таможенную границу Украины запрещенные/ограниченные предметы или товары, за перемещение которых нужно уплатить таможенные платежи.
Наиболее распространенные нарушения таможенного законодательства:
- сверхурочная валюта,
- брендовая одежда, обувь и аксессуары,
- ювелирные изделия, бриллианты, янтарь,
- мобильные телефоны,
- культурные ценности (иконы, монеты, награды),
- наркотические и психотропные средства, прекурсоры, которые везлись как в чистом виде, так и в составе разнообразных лекарств.
Нарушителями таможенного законодательства были как граждане Украины, так и иностранцы.
В отношении каждого гражданина-нарушителя составлен админпротокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения «зеленого коридора»).
В отношении каждого гражданина-нарушителя составлен админпротокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения «зеленого коридора»).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии