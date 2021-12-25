Названы причины массовых аварий электросетей в Киевской области

15:30 25 Декабрь Киев, Украина

Одной из причин аварий на сетях в Киевской области является значительное повышение нагрузки на сети из-за одновременного включения обогревателей.





Объем потребления электроэнергии в Киевской области в декабре 2021 года вырос на 45 млн кВт/ч по сравнению с декабрем 2020 года. Это приводит к авариям на электросетях и отключению потребителей. Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские региональные электросети.Объем потребления электроэнергии в Киевской области в декабре 2021 года вырос на 45 млн кВт/ч по сравнению с декабрем 2020 года. Это приводит к авариям на электросетях и отключению потребителей.

«В целом по области ситуация с аварийностью на сетях, что может быть вызвано ростом нагрузки на них, снижается. В частности, в 2021 году количество аварий снизилось на 9% по сравнению с 2020 годом. Вместе с тем, наблюдаем, что в густонаселенных районах и городах области аварийность на сетях остается высокой, а в отдельные периоды – даже растет. В частности, в Бучанском районе», – отмечают в официальном сообщении ДТЭК Киевские региональные электросети.

В компании говорят, что причиной этого является значительный рост потребления электроэнергии из-за повышения цены на газ. Клиенты Киевщины все чаще пользуются электроэнергией для обогрева домов, что приводит к увеличению нагрузки на сети.

«Электросети рассчитаны и спроектированы на коэффициент одновременности включения мощности в среднем 0,3. Когда одновременно включаются энергоемкие приборы, такие как электрокамины, он значительно растет до показателя 1, что может привести к авариям на оборудовании и сетях», – объясняют в компании.

Сети не выдерживают такого роста нагрузки из-за того, что изношены на 70% по Киевской области. В компании говорят, что модернизировать достаточно их не могли из-за действующей до 2020 года системы тарифообразования. Она не позволяла инвестировать в обновление сетей в соответствии с развитием области.



В 2021 году инвестиционная программа была увеличена в 112% благодаря переходу на новую модель тарифообразования – RAB-тариф. Компания создала системный план модернизации сетей к 2030 году.