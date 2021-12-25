Названы причины массовых аварий электросетей в Киевской области

Одной из причин аварий на сетях в Киевской области является значительное повышение нагрузки на сети из-за одновременного включения обогревателей.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские региональные электросети.
Объем потребления электроэнергии в Киевской области в декабре 2021 года вырос на 45 млн кВт/ч по сравнению с декабрем 2020 года. Это приводит к авариям на электросетях и отключению потребителей.
Объем потребления электроэнергии в Киевской области в декабре 2021 года вырос на 45 млн кВт/ч по сравнению с декабрем 2020 года. Это приводит к авариям на электросетях и отключению потребителей.
В компании говорят, что причиной этого является значительный рост потребления электроэнергии из-за повышения цены на газ. Клиенты Киевщины все чаще пользуются электроэнергией для обогрева домов, что приводит к увеличению нагрузки на сети.
Сети не выдерживают такого роста нагрузки из-за того, что изношены на 70% по Киевской области. В компании говорят, что модернизировать достаточно их не могли из-за действующей до 2020 года системы тарифообразования. Она не позволяла инвестировать в обновление сетей в соответствии с развитием области.
В 2021 году инвестиционная программа была увеличена в 112% благодаря переходу на новую модель тарифообразования – RAB-тариф. Компания создала системный план модернизации сетей к 2030 году.
В 2021 году инвестиционная программа была увеличена в 112% благодаря переходу на новую модель тарифообразования – RAB-тариф. Компания создала системный план модернизации сетей к 2030 году.
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