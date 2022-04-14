Названы последствия разрушения Ирпенской дамбы

14:09 14 апреля Киев, Украина

Разрушенная российскими военными Ирпенская дамба может угрожать экологической катастрофой по всей Киевщине. Об этом сообщили экологи Украинской Природоохранной Группы.



Они напомнили, что 26 февраля в районе села Козаровичи русские войска разрушили плотину, отделявшую реку Ирпень от Киевского водохранилища.



За полтора месяца вода из водохранилища затопила пойму Ирпеня до Горенки, а это более 20 километров вверх по течению. Вода остановилась в 1 км от административной границы Киева и потенциально может подняться выше.



«Среди потенциальных негативных последствий разлива – инфицирование из-за затопленных свалок и выгребных ям, загрязнение воды смазками и горючим, распространение чужеродных видов рыб в Ирпене и Киевском водохранилище», – предупредили экологи.