Названы подозреваемые в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт дороги в Одесской области

10:34 22 Февраль Киев, Украина

В настоящий момент продолжается расследование полицией и прокуратурой дела о присвоении бюджетных средств, оплаченных за ремонт дороги, компанией «Автомагистраль-Юг».



На вероятное хищение средств обратили внимание еще в 2020 году, когда председатель правления «Союз юристов



Дорога, которая подлежала ремонту начинается с Приморского, затем проходит через Желтый Яр и Татарбунары и заканчивается у подъезда к поселку городского типа Сергеевка. На вероятное хищение средств обратили внимание еще в 2020 году, когда председатель правления «Союз юристов Одесской области» обратился в местную (Белгород-Днестровскую) прокуратуру с заявлением о внесении ложных сведений в проектно-сметные документы фирмой «Автомагистраль-Юг» с дальнейшим присвоением и растратой бюджетных средств.Дорога, которая подлежала ремонту начинается с Приморского, затем проходит через Желтый Яр и Татарбунары и заканчивается у подъезда к поселку городского типа Сергеевка.



По данным правоохранительных органов известно, что Служба автомобильных дорог в Одесской области в июле 2019 года заказала ремонт указанного участка дороги в компании «Автомагистраль-Юг». Сумма заказа составила 352,5 миллионов гривен, однако позже по двустороннему соглашению ее размер был снижен до 310,75 миллионов гривен.



Затем было установлено, что компания при проведении строительных работ дороги сузила толщину, требуемую согласно техническим заданиям. Следовательно, «Автомагистраль-Юг» таким образом нарушила договор о предоставлении услуг по текущему среднему ремонту дороги, наличию коррупционных договоренностей между контрагентами договора, поскольку Служба автомобильных дорог Одесской области уже перечислила средства, оплатив услуги по ремонту.



Отмечается, что в настоящий момент для проверки информации, поступившей в заявлении от «Союза юристов Одесской области», назначена судебная строительно-техническая экспертиза.