Названа причина гибели военных на Житомирщине

08:38 09 Октябрь Киев, Украина

Отравились угарным газом. Такое предположение сделала Госслужба по чрезвычайным ситуациям в отношении военнослужащих, тела которых были обнаружены накануне в селе Новоивницкое Житомирской области.



Спасатели предполагают, что газовый прибор был неисправен. Признаков пожара на месте происшествия не обнаружено.



В Командовании сил логистики ВСУ рассказали, что поиски военных начались после того, как они не прибыли на утреннее построение.



В полиции установили, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов.