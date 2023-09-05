На Житомирщине задержана еще одна агентка ГРУ

11:42 09 августа Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала на Житомирщине агентку россии, которая собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.
 
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по своей инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Для этого стала активной участницей разных групп в запрещенной соцсети «Одноклассники», где она преподавала антиукраинские посты. Во время общения один из контактеров предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.

Как установило расследование, "незнакомцем" оказался представитель российской военной разведки. В случае успешного выполнения враждебных задач он обещал своей приспешнице беспрепятственно оформить ей российский паспорт и помочь с переездом в россию.

В начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала всю собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере. Однако впоследствии российский куратор перевел свою агентку на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты.

Сотрудники СБУ задержали предательницу за несколько дней до попытки выезда в рф через третьи страны. Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.