Наводнение в Иране унесло жизни по меньшей мере 8 человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате внезапного наводнения на юге Ирана из-за проливных дождей, которые, как ожидается, продлятся до конца этой недели, сообщили государственные СМИ во вторник.
Сильный дождь нанес ущерб «сельскому хозяйству, инфраструктуре, городскому и сельскому жилью.
Красный Полумесяц Ирана предоставил «срочное жилье для более чем 3000 человек, и более 20 000 получили чрезвычайную помощь
В основном засушливый, Иран за последнее десятилетие перенес неоднократные засухи, но также и регулярные наводнения.
В 2019 году сильное наводнение на юге страны унесло жизни как минимум 76 человек, а ущерб оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.
Ученые говорят, что изменение климата усиливает засухи, а их интенсивность и частота, в свою очередь, угрожают продовольственной безопасности.
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