Наводнение в Иране унесло жизни по меньшей мере 8 человек

15:42 04 Январь Киев, Украина

По меньшей мере восемь человек погибли в результате внезапного наводнения на юге Ирана из-за проливных дождей, которые, как ожидается, продлятся до конца этой недели, сообщили государственные СМИ во вторник.

«После наводнений и дождей, произошедших в последние несколько дней в южных регионах страны, мы стали свидетелями увеличения числа жертв и смертей», - заявил представитель национальной службы спасения Моджтаба Халеди, цитируемый государственным информационным агентством IRNA.

«На данный момент восемь человек погибли, двое до сих пор числятся пропавшими без вести», - сказал Халеди, добавив, что еще 14 получили ранения.

Сильный дождь нанес ущерб «сельскому хозяйству, инфраструктуре, городскому и сельскому жилью.

«Дома были затоплены, а инфраструктура, такая как дороги и системы связи, были повреждены», - сказал он, добавив, что более 500 команд оказывали помощь в некоторых частях юга и востока страны.

Красный Полумесяц Ирана предоставил «срочное жилье для более чем 3000 человек, и более 20 000 получили чрезвычайную помощь



В основном засушливый, Иран за последнее десятилетие перенес неоднократные засухи, но также и регулярные наводнения.

В 2019 году сильное наводнение на юге страны унесло жизни как минимум 76 человек, а ущерб оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.



Ученые говорят, что изменение климата усиливает засухи, а их интенсивность и частота, в свою очередь, угрожают продовольственной безопасности.