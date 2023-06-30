Наводили ракетные удары по Харькову: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ

11:12 30 июня Киев, Украина

Служба безопасности Украины успешно нейтрализовала сеть агентов ФСБ в Харькове, в результате слаженной многоэтапной операции. В состав вражеской группы входили три местных жителя, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Прежде злоумышленники пытались выявить направления перекидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте. Их интересовали также маршруты движения и пункты временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов Сил обороны.





Полученные сведения российские агенты переправляли в ФСБ через мессенджер Телеграм.

Развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время выполнения ими враждебных задач.

По данным следствия, они были вовлечены в негласное сотрудничество кадровым сотрудником ФСБ в начале полномасштабного вторжения

россии. Среди завербованных был бывший преподаватель местного военно-учебного заведения.

Во время обысков у злоумышленников обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами переписки с агрессором.



В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.