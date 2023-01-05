Наводил вражеские ракеты: во Львовской области задержали мужчину

Во Львовской области контрразведка разоблачила еще одного агента ФСБ. Им оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на Востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По заданию оккупантов, мужчина собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. В то же время, он предлагал россиянам свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС.
Также, прикрываясь командировкой, подозреваемый ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте он должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По заданию оккупантов, мужчина собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. В то же время, он предлагал россиянам свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС.
Также, прикрываясь командировкой, подозреваемый ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте он должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных
повреждений и подготовить соответствующий отчет для ФСБ.
Следующая его поездка была во Львовщину, где он пытался установить расположение объектов критической инфраструктуры. Получившуюся информацию мужчина должен был переправить россиянам в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.
Разведывательная информация требовалась военным рф для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.
Однако контрразведчики СБУ задержали мужчину на попытке передачи россии закрытых сведений.
Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон с поличным с оккупантами и символику коммунистического тоталитарного режима.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
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