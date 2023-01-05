Наводил вражеские ракеты: во Львовской области задержали мужчину

12:20 05 января Киев, Украина





Об этом сообщила Служба безопасности Украины.



По заданию оккупантов, мужчина собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. В то же время, он предлагал россиянам свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС.



Также, прикрываясь командировкой, подозреваемый ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте он должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных Во Львовской области контрразведка разоблачила еще одного агента ФСБ . Им оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на Востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.Об этом сообщила Служба безопасности Украины.По заданию оккупантов, мужчина собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. В то же время, он предлагал россиянам свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС.Также, прикрываясь командировкой, подозреваемый ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте он должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных

повреждений и подготовить соответствующий отчет для ФСБ.

Следующая его поездка была во Львовщину, где он пытался установить расположение объектов критической инфраструктуры. Получившуюся информацию мужчина должен был переправить россиянам в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.

Разведывательная информация требовалась военным рф для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.

Однако контрразведчики СБУ задержали мужчину на попытке передачи россии закрытых сведений.



Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон с поличным с оккупантами и символику коммунистического тоталитарного режима.



На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.