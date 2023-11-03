Насильственная паспортизация на ВОТ: угрозы увольнения владельцам украинских паспортов

18:22 03 ноября Киев, Украина

Центр национального сопротивления информирует, что оккупанты продолжают насаждать политику насильственной паспортизации на временно оккупированных территориях.



Оккупационные власти приняли постановление, устанавливающее ограничения на долю "иностранных работников" на предприятиях, с важными последствиями, начиная с 2024 года.



В контексте оккупантов, территории Украины, временно оккупированные россией, воспринимаются как часть рф, и украинцы, отказавшиеся российских паспортов, рассматриваются как "иностранные работники". Поэтому это постановление в первую очередь направлено именно на ВОТ, ведь предусматривает освобождение украинцев.



Таким образом, враг стремится ускорить процесс паспортизации или сделать украинцев зависимыми от выплат, предоставляемых оккупационными администрациями.