Насильственная паспортизация на ВОТ: угрозы увольнения владельцам украинских паспортов

Центр национального сопротивления информирует, что оккупанты продолжают насаждать политику насильственной паспортизации на временно оккупированных территориях.
Оккупационные власти приняли постановление, устанавливающее ограничения на долю "иностранных работников" на предприятиях, с важными последствиями, начиная с 2024 года.
В контексте оккупантов, территории Украины, временно оккупированные россией, воспринимаются как часть рф, и украинцы, отказавшиеся российских паспортов, рассматриваются как "иностранные работники". Поэтому это постановление в первую очередь направлено именно на ВОТ, ведь предусматривает освобождение украинцев.
Таким образом, враг стремится ускорить процесс паспортизации или сделать украинцев зависимыми от выплат, предоставляемых оккупационными администрациями.
Оккупационные власти приняли постановление, устанавливающее ограничения на долю "иностранных работников" на предприятиях, с важными последствиями, начиная с 2024 года.
В контексте оккупантов, территории Украины, временно оккупированные россией, воспринимаются как часть рф, и украинцы, отказавшиеся российских паспортов, рассматриваются как "иностранные работники". Поэтому это постановление в первую очередь направлено именно на ВОТ, ведь предусматривает освобождение украинцев.
Таким образом, враг стремится ускорить процесс паспортизации или сделать украинцев зависимыми от выплат, предоставляемых оккупационными администрациями.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии