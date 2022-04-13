Насиловал и снимал порнографию. Киберполиция Днепропетровской области разоблачила педофила

17:20 17 ноября Киев, Украина

Арестован житель Днепропетровской области, который обвиняется в сексуальной эксплуатации пятерых детей в возрасте от 10 до 14 лет. Обвиняемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.



Правоохранители разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками, совершал уголовные преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении детей. Он участвовал в создании порнографических материалов с участием несовершеннолетних, которые потом продавали в интернете. От преступных действий пострадали пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет. По предварительным подсчетам, "бизнесмены" изготовили более тысячи фото и видеофайлов порнографического характера.



Четырех сообщников фигуранта сотрудники полиции задержали ранее в этом году.



По месту жительства злоумышленника проведен обыск и изъяты вещественные доказательства.



Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.



"Всего с начала текущего года задержано двенадцать человек, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже направлены обвинительные акты относительно восьми из них. Досудебные следствия по делам остальных подозреваемых продолжаются", - отметил начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак.