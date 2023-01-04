Насильно удерживали людей: в Киевской области разоблачили сеть псевдореабилитационных центров

12:20 04 января Киев, Украина

Четверо граждан Украины обустроили на территории Киева и области "реабилитационные" центры, где за деньги обманутых родственников удерживали против воли людей и якобы "лечили" от наркомании и алкоголизма.

Об этом сообщает полиция Киева.

Участники преступной группы размещали в Интернете объявления о том, что их учреждение предоставляет услуги по лечению и реабилитации

зависимых от наркотических средств или алкоголя лиц. Стоимость "курса лечения" составляла от 10 до 15 тыс. гривен в месяц.

Родственники, желая помочь зависимым родным, соглашались на такие условия. После оплаты определенной суммы злоумышленники приезжали и силой забирали "пациентов" из их жилья и увозили в так называемые реабилитационные центры.



Согласно законодательству Украины лишить свободы лицо, которое в установленном законом порядке не признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным, можно исключительно по его добровольному согласию или на основании решения суда. Несмотря на это, "пациентов"

удерживали в течение длительного времени без их согласия, без правовых оснований и без надлежащей помощи.

У людей отбирали мобильные телефоны и все личные вещи. Злоумышленники ограничивали их контакты с родными и запрещали покидать помещение. Сами же помещения были обустроены решетками, а с окон сняты оконные ручки, чтобы предотвратить любые попытки побега.



После проведения следственных действий в так называемых "реабилитационных центрах" 25 человек обратились к полиции с заявлениями об их незаконном лишении свободы и содержании против их воли в течение длительного времени. Всего в заведениях находилось около 50 человек.



В настоящее время следователями задержаны четыре организатора незаконной деятельности. Им сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.