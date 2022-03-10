Нашли тело пропавшего в Покрове мальчика

08:56 10 Июнь Киев, Украина

Тело, пропавшего 2 июня мальчика, нашла специально обученная немецкая овчарка. Ребенок был задушен и выброшен в канализационный люк.



Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.



Правоохранители напоминают, что сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.

"На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры. Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что к поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и привела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.