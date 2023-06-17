Населенные пункты Харьковщины под огнем оккупантов: повреждены частные дома

09:17 17 июня Киев, Украина

В течение последних 24 часов военные рф продолжают обстрелы артиллерией и минометами населенных пунктов, расположенных у приграничных и фронтовых районов Харьковской области, включая Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.

Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Ночью в селе Казачья Лопань Харьковского района были повреждены частный дом и хозяйственные постройки в результате обстрела.

В результате обстрелов в Купянске были повреждены частный дом, гараж и 2-этажное многоквартирное здание, которое в итоге охватил пожар.

Также 36-летний мирный житель получил ранения в результате российского обстрела в поселке Двуречная Купянского района.

Продолжаются работы по разминированию. За последние 24 часа пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более 10 гектаров территории и обезвредили 128 взрывоопасных предметов.