Населенные пункты Харьковщины под огнем оккупантов: повреждены частные дома

В течение последних 24 часов военные рф продолжают обстрелы артиллерией и минометами населенных пунктов, расположенных у приграничных и фронтовых районов Харьковской области, включая Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.
Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Ночью в селе Казачья Лопань Харьковского района были повреждены частный дом и хозяйственные постройки в результате обстрела.
В результате обстрелов в Купянске были повреждены частный дом, гараж и 2-этажное многоквартирное здание, которое в итоге охватил пожар.
Также 36-летний мирный житель получил ранения в результате российского обстрела в поселке Двуречная Купянского района.
Продолжаются работы по разминированию. За последние 24 часа пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более 10 гектаров территории и обезвредили 128 взрывоопасных предметов.
Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Ночью в селе Казачья Лопань Харьковского района были повреждены частный дом и хозяйственные постройки в результате обстрела.
В результате обстрелов в Купянске были повреждены частный дом, гараж и 2-этажное многоквартирное здание, которое в итоге охватил пожар.
Также 36-летний мирный житель получил ранения в результате российского обстрела в поселке Двуречная Купянского района.
Продолжаются работы по разминированию. За последние 24 часа пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более 10 гектаров территории и обезвредили 128 взрывоопасных предметов.
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