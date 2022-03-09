"Население морят голодом, холодом и держат как заложников": ситуация в городах вблизи Киева

16:11 08 Март Киев, Украина

Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка и Забучье являются эпицентром гуманитарной катастрофы на Киевщине, поэтому ради спасения жителей этих населенных пунктов следует срочно проложить “зеленый коридор” для эвакуации.

С таким обращением в международное сообщество выступил бывший глава Ирпеня и местный застройщик Владимир Карплюк.
Заброшенные машины на дороге в Ирпене
Бывший городской голова отметил, что российские оккупанты не позволяют местным жителям выходить из дома даже для эвакуации, постоянно обстреливают жилые дома из разных видов оружия, разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр и захватили часть
лекарств, которые гуманитарным грузом удалось доставить.
Тело погибшего человека на мосту на выезде из Ирпеня
Также в населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение, а из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.
“Трупы в подвалах и на улицах, оккупанты не позволяют забирать тела даже “Красному кресту”, обстреливают авто гуманитарной помощи. Если коротко. Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье уже эпицентр гуманитарной катастрофы. Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их как заложников", – говорит Карплюк.
Люди выбегают из дома, охваченного пламенем в Ирпене
Международное сообщество, как отметил бывший городской голова Ирпеня, должно приложить все усилия для спасения мирных людей.

Украина с первого дня войны призывает НАТО закрыть небо над страной, чтобы прекратить бомбардировку российскими войсками мирных людей. Ранее депутаты всех сельских, поселковых, городских и областных советов Киевщины обратились к главам государств и правительств, парламентам и народам государств-членов альянса с соответствующей просьбой. О закрытии неба НАТО просит более миллиона подписантов петиции на сайте Open Petition.

По данным главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы, только в Белоцерковском районе Киевской области обращение с требованием закрыть небо подписали более 20 тысяч жителей, но сбор подписей продолжается до сих пор.
«Киевская область – среди тех, кто сдерживает врага от продвижения внутрь страну ценой жизней своих военных и мирных жителей. Потери, которые понесла Украина, в основном повлекли вражеские ракеты и авиация”, – подчеркнул он.
Напомним, что Россия уже несколько раз срывала эвакуацию из ряда украинских городов, которые в результате российского вторжения оказались на грани гуманитарной катастрофы. Речь идет, в частности, о Мариуполе, Волновахе, Сумах.