"Население морят голодом, холодом и держат как заложников": ситуация в городах вблизи Киева

16:11 08 Март Киев, Украина





Ирпень, Буча Гостомель , Ворзель, Михайловка-Рубежовка и Забучье являются эпицентром гуманитарной катастрофы на Киевщине, поэтому ради спасения жителей этих населенных пунктов следует срочно проложить “зеленый коридор” для эвакуации.

С таким обращением в международное сообщество выступил бывший глава Ирпеня и местный застройщик Владимир Карплюк.

Бывший городской голова отметил, что российские оккупанты не позволяют местным жителям выходить из дома даже для эвакуации, постоянно обстреливают жилые дома из разных видов оружия, разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр и захватили часть

лекарств, которые гуманитарным грузом удалось доставить.

Также в населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение, а из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.

“Трупы в подвалах и на улицах, оккупанты не позволяют забирать тела даже “Красному кресту”, обстреливают авто гуманитарной помощи. Если коротко. Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье уже эпицентр гуманитарной катастрофы. Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их как заложников", – говорит Карплюк.

Международное сообщество, как отметил бывший городской голова Ирпеня, должно приложить все усилия для спасения мирных людей.



Украина с первого дня войны призывает НАТО закрыть небо над страной, чтобы прекратить бомбардировку российскими войсками мирных людей. Ранее депутаты всех сельских, поселковых, городских и областных советов Киевщины обратились к главам государств и правительств, парламентам и народам государств-членов альянса с соответствующей просьбой. О закрытии неба НАТО просит более миллиона подписантов петиции на сайте Open Petition.



По данным главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы, только в Белоцерковском районе Киевской области обращение с требованием закрыть небо подписали более 20 тысяч жителей, но сбор подписей продолжается до сих пор.

«Киевская область – среди тех, кто сдерживает врага от продвижения внутрь страну ценой жизней своих военных и мирных жителей. Потери, которые понесла Украина, в основном повлекли вражеские ракеты и авиация”, – подчеркнул он.

Напомним, что Россия уже несколько раз срывала эвакуацию из ряда украинских городов, которые в результате российского вторжения оказались на грани гуманитарной катастрофы. Речь идет, в частности, о Мариуполе, Волновахе, Сумах.