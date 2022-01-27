Нарушитель ПДД, убегая от полиции, повредил 9 автомобилей

Сотрудники патрульной полиции Одессы задержали водителя, который пытался скрыться от правоохранителей, попутно повредив 9 припаркованных авто, мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, внимание инспекторов привлек автомобиль Toyota, который нарушил правила дорожного движения на улице Семена Палия в Суворовском районе. С помощью громкоговорителя и специальных сигналов патрульные требовали остановить машину, однако водитель увеличил скорость и пытался скрыться.
Патрульные задержали водителя и заметили, что у него признаки опьянения. Прибор Drager показал, что в его крови 1,23 промилле содержания алкоголя.
На водителя составили административные материалы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления) КоАП.
Также выяснилось, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения.
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