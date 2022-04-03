Наркотики в бороде: мужчина пытался вывезти из Украины сверток с каннабисом

В пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской таможни у одного из пассажиров в бороде был обнаружен полиэтиленовый сверток черного цвета, со слов гражданина - с каннабисом.
Запрещенное вещество в бороде вынюхала служебная собака, сообщили в Харьковской таможне.
Известно, что пассажирский автобус следовал в Российскую Федерацию, в ходе проверки у одного из пассажиров обнаружили полиэтиленовый сверток черного цвета с каннабисом. Сверток с запрещенным веществом мужчина спрятал в бороду.
В отношении мужчины составлен протокол, а сверток с наркотиком изъят.
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