Наркотики в бороде: мужчина пытался вывезти из Украины сверток с каннабисом

11:47 06 июля Киев, Украина

В пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской таможни у одного из пассажиров в бороде был обнаружен полиэтиленовый сверток черного цвета, со слов гражданина - с каннабисом

Запрещенное вещество в бороде вынюхала служебная собака, сообщили в Харьковской таможне.

Известно, что пассажирский автобус следовал в Российскую Федерацию, в ходе проверки у одного из пассажиров обнаружили полиэтиленовый сверток черного цвета с каннабисом. Сверток с запрещенным веществом мужчина спрятал в бороду.

«Наверное, решил, что это очень надежное место. Но не для служебной собаки Харьковской таможни - фокстерьера Арчи, - который сразу сработал на указанного мужчину. Пришлось тому доставать из бороды сверток с веществом. Как мужчина пояснил, каннабис он перемещал через таможенную границу Украины для собственного потребления», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлен протокол, а сверток с наркотиком изъят.