Нардепу Юрченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды

16:13 17 Сентябрь Киев, Украина

17 сентября прокурором САП было сообщено о подозрении нардепу - члену Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖК-услуг Александру Юрченко в получении взятки с использованием законных полномочий и обязанностей.

“17 сентября 2020 года прокурором САП по поручению Генерального прокурора сообщено о подозрении народному депутату Украины — члену комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.



Так, в рамках досудебного расследования детективами НАБУ установлено, что народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. США за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. США для подкупа народных депутатов-членов Комитета за голосование за представленные им предложения.

“В середине августа текущего года, правоохранителями зафиксирован факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств. 26-27 августа 2020 года была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отправил под стражу помощника народного депутата Александра Юрченко — Ивана Фищенко, которого подозревают в пособничестве в получении нардепом взятки в размере 13 тыс. долларов, с альтернативой внесения залога в более 1 млн грн.