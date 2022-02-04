Нардепу Юрченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды

17 сентября прокурором САП было сообщено о подозрении нардепу - члену Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖК-услуг Александру Юрченко в получении взятки с использованием законных полномочий и обязанностей.
Сообщается, что действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Так, в рамках досудебного расследования детективами НАБУ установлено, что народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. США за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. США для подкупа народных депутатов-членов Комитета за голосование за представленные им предложения.
Напомним, Высший антикоррупционный суд отправил под стражу помощника народного депутата Александра Юрченко — Ивана Фищенко, которого подозревают в пособничестве в получении нардепом взятки в размере 13 тыс. долларов, с альтернативой внесения залога в более 1 млн грн.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии