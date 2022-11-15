Нардеп Грановский объявлен в розыск - НАБУ
12:42 15 ноября Киев, Украина
Национальное антикоррупционное бюро объявила в розыск бывшего нардепа
Александра Грановского из-за дела о многомиллионной коррупционной схеме на "Одесском припортовом заводе".
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ
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"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)",- отметили в ведомстве.
Грановский объявлен в международный розыск.
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