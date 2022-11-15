Нардеп Грановский объявлен в розыск - НАБУ

12:42 15 ноября Киев, Украина

Национальное антикоррупционное бюро объявила в розыск бывшего нардепа Александра Грановского из-за дела о многомиллионной коррупционной схеме на "Одесском припортовом заводе".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
 
"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)",- отметили в ведомстве.

Грановский объявлен в международный розыск.