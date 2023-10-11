Нардеп Дубневич подозревается в хищении природного газа на миллиарды гривен - НАБУ и САП

12:27 11 октября Киев, Украина





Пресс-служба НАБУ сообщила о подозрении Дубневичу, который организовал завладение государственным имуществом, в данном случае, природным газом, на сумму более 2,1 миллиарда гривен и легализации незаконно полученной прибыли. В этом деле также были учтены другие участники схемы, которым были предъявлены обвинения в январе 2018 года и августе 2020 года, связанные с хищением газа на сумму 1,4 миллиарда и 729,8 миллионов гривен соответственно.



Ярослав Дубневич является организатором этой схемы и стал шестым подозреваемым в рамках данного дела. В среду, 11 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о подозрении действующему народному депутату Ярославу Дубневичу по делу о хищении природного газа.Пресс-служба НАБУ сообщила о подозрении Дубневичу, который организовал завладение государственным имуществом, в данном случае, природным газом, на сумму более 2,1 миллиарда гривен и легализации незаконно полученной прибыли. В этом деле также были учтены другие участники схемы, которым были предъявлены обвинения в январе 2018 года и августе 2020 года, связанные с хищением газа на сумму 1,4 миллиарда и 729,8 миллионов гривен соответственно.Ярослав Дубневич является организатором этой схемы и стал шестым подозреваемым в рамках данного дела.

Следствие установило, что с 2013 по 2017 годы народный депутат организовал хищение природного газа с участием должностных лиц Новояворовской и Новороздольской теплоэлектростанций, при этом суммарный объем хищения составил более 2,1 миллиарда гривен.



Предприятия, которые владели этими ТЭЦ, заключили договора на закупку природного газа у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии для населения. Они получили льготный газ с намерением использовать его для своей хозяйственной деятельности, что позволяло им производить электроэнергию, затем продавать ее по высокому тарифу, определенному на основе себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене.



Подозреваемому предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.