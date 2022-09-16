Нардеп Андрей Деркач подозревается в госизмене и незаконном обогащении

Народного депутата Украины Андрея Деркача подозревают в государственной измене и незаконном обогащении. Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили в розыск.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу, 16 сентября.
Действия Деркача квалифицировали по ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ст.368-5 Уголовного кодекса Украины.
Действия Деркача квалифицировали по ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ст.368-5 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что в июле во время ряда обысков обнаружили и изъяли материалы, свидетельствовавшие о длительной подрывной деятельности нардепа, его связях с представителями рф и коллаборантами. Расследование продолжается.
Антикоррупционеры устанавливают другие обстоятельства совершения преступления.
Антикоррупционеры устанавливают другие обстоятельства совершения преступления.
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