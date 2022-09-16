Нардеп Андрей Деркач подозревается в госизмене и незаконном обогащении

12:16 16 сентября Киев, Украина

Народного депутата Украины Андрея Деркача подозревают в государственной измене и незаконном обогащении. Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили в розыск.
 
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу, 16 сентября.

Действия Деркача квалифицировали по ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ст.368-5 Уголовного кодекса Украины.
"Следствие установило, что действующий народный депутат за 2019-2022 годы получил по меньшей мере $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов рф за подрывную деятельность против Украины. Деньги он отрабатывал путем совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в июле во время ряда обысков обнаружили и изъяли материалы, свидетельствовавшие о длительной подрывной деятельности нардепа, его связях с представителями рф и коллаборантами. Расследование продолжается.

Антикоррупционеры устанавливают другие обстоятельства совершения преступления.