Нардеп Андрей Деркач подозревается в госизмене и незаконном обогащении

"Следствие установило, что действующий народный депутат за 2019-2022 годы получил по меньшей мере $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов рф за подрывную деятельность против Украины. Деньги он отрабатывал путем совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО", - сказано в сообщении.