Напугал людей и разбил сельхозтехнику: мужчина хотел отомстить агропартнеру, но ошибся полем

19:37 17 августа Киев, Украина

На Херсонщине сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в хулиганских действиях со стрельбой.



Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"На поле приехал неизвестный мужчина на внедорожнике, угрожал работникам и повредил их мототранспорт и сельскохозяйственную технику. Все это сопровождалось выстрелами из карабина. Полицейским удалось в течение нескольких часов задержать злоумышленника и разоружить его. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.

Так, к правоохранителям обратился обслуживающий поле фермер. Он рассказал, что увидел поврежденные трактор с прицепом и мопеды. Рабочих нигде не было, их телефоны не отвечали.



Когда на место приехала полиция, то к ним вышли испуганные сельхозработники, прятавшиеся на другом поле.

"По их словам, на внедорожнике марки Линкольн приехал неизвестный мужчина, начал угрожать им и сказал, что их работодатель должен ему деньги. Затем неизвестный металлическим прутом разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх", - отметили в полиции.

Злоумышленника задержали в течение нескольких часов.



Увидев полицию, подозреваемый пытался скрыться на авто, однако ему заблокировали проезд.





В салоне внедорожника при обыске были изъяты карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Все направлено на экспертизу.

Злоумышленником оказался 36-летний ранее судимый житель Новой Каховки. По его словам, он хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу. Новокаховчанин уверял, что партнер поставляет ему некачественные товары и должен деньги.



Где именно находится поле его компаньона мужчина не знал. В результате злоумышленник нанес ущерб технике совсем другого фермера.



Подозреваемый задержан. Открытое уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.