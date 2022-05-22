Напугал людей и разбил сельхозтехнику: мужчина хотел отомстить агропартнеру, но ошибся полем

На Херсонщине сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в хулиганских действиях со стрельбой.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Так, к правоохранителям обратился обслуживающий поле фермер. Он рассказал, что увидел поврежденные трактор с прицепом и мопеды. Рабочих нигде не было, их телефоны не отвечали.
Когда на место приехала полиция, то к ним вышли испуганные сельхозработники, прятавшиеся на другом поле.
Злоумышленника задержали в течение нескольких часов.
Увидев полицию, подозреваемый пытался скрыться на авто, однако ему заблокировали проезд.
В салоне внедорожника при обыске были изъяты карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Все направлено на экспертизу.
Злоумышленником оказался 36-летний ранее судимый житель Новой Каховки. По его словам, он хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу. Новокаховчанин уверял, что партнер поставляет ему некачественные товары и должен деньги.
Где именно находится поле его компаньона мужчина не знал. В результате злоумышленник нанес ущерб технике совсем другого фермера.
Подозреваемый задержан. Открытое уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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