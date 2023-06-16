НАПК выявило признаки уголовного преступления в финансировании партии "Слуга народа"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки уголовного преступления в процессе финансирования партии "Слуга народа" и передало соответствующую информацию в Национальную полицию.
По сообщению пресс-службы НАПК, три физических лица сделали денежные взносы на счет политической партии на общую сумму 2 млн 896 тыс. грн.
Однако, НАПК выявило, что эти граждане не располагали достаточным доходом для таких взносов.
Агентство полагает, что это может свидетельствовать о том, что эти лица только выступали как посредники и распоряжались средствами третьих лиц, желающих сохранить анонимность в финансировании политической партии.
В соответствии с украинским законодательством, взносы в поддержку политических партий не могут осуществляться анонимными лицами или под псевдонимом.
НАПК передало обоснованное заключение о возможном совершенном уголовном правонарушении в Национальную полицию для внесения информации в Единый государственный реестр досудебных расследований и проведения соответствующего предварительного расследования.
По сообщению пресс-службы НАПК, три физических лица сделали денежные взносы на счет политической партии на общую сумму 2 млн 896 тыс. грн.
Однако, НАПК выявило, что эти граждане не располагали достаточным доходом для таких взносов.
Агентство полагает, что это может свидетельствовать о том, что эти лица только выступали как посредники и распоряжались средствами третьих лиц, желающих сохранить анонимность в финансировании политической партии.
В соответствии с украинским законодательством, взносы в поддержку политических партий не могут осуществляться анонимными лицами или под псевдонимом.
НАПК передало обоснованное заключение о возможном совершенном уголовном правонарушении в Национальную полицию для внесения информации в Единый государственный реестр досудебных расследований и проведения соответствующего предварительного расследования.
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