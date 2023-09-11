Нападение на правоохранителей: 63% дел попадают в суд

С 2020 года в Украине было возбуждено более 3,5 тысяч уголовных дел по фактам сопротивления правоохранителям или нападения на них. В результате судьи вынесли 1,4 тысячи приговоров.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ОГПУ и собственное исследование поисковика по судебному реестру "Бабушка".
По данным ОГП, за последние четыре года в Украине было открыто более 3,5 тыс. уголовных производств по фактам сопротивления правоохранителям, нанесении им телесных повреждений или покушению на их жизнь. Ответственность за эти преступления предусмотрена статьями 342, 345 и 348 Уголовного кодекса.
Опендатабот отмечает, что количество таких производств постепенно уменьшается. Если в 2020 году их было открыто 1,2 тысячи производств, то в 2022-м — только 647. Что касается 2023 года, то по состоянию на начало осени было возбуждено 564 дела за нападение на правоохранителей.
Более половины этих производств попадают на рассмотрение судей — 2,2 тысячи или 63% дел.
При этом по результатам судебного разбирательства было вынесено 1,4 тысячи приговоров. Опендатабот при анализе этих категорий дел с помощью поисковика по судебному реестру "Бабушка" подсчитал, что 91% из них — обвинительные.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ОГПУ и собственное исследование поисковика по судебному реестру "Бабушка".
По данным ОГП, за последние четыре года в Украине было открыто более 3,5 тыс. уголовных производств по фактам сопротивления правоохранителям, нанесении им телесных повреждений или покушению на их жизнь. Ответственность за эти преступления предусмотрена статьями 342, 345 и 348 Уголовного кодекса.
Опендатабот отмечает, что количество таких производств постепенно уменьшается. Если в 2020 году их было открыто 1,2 тысячи производств, то в 2022-м — только 647. Что касается 2023 года, то по состоянию на начало осени было возбуждено 564 дела за нападение на правоохранителей.
Более половины этих производств попадают на рассмотрение судей — 2,2 тысячи или 63% дел.
При этом по результатам судебного разбирательства было вынесено 1,4 тысячи приговоров. Опендатабот при анализе этих категорий дел с помощью поисковика по судебному реестру "Бабушка" подсчитал, что 91% из них — обвинительные.
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