Нападение на иностранцев в Киеве: задержанным сообщено о подозрении

Задержанным хулиганам, за нападение на иностранных студентов, сообщено о подозрении по факту хулиганства и нарушение равноправия иностранных граждан
В пресс-службе напомнили, что накануне группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала конфликт с тремя гражданами другого государства, которые ожидали на улице такси.
По просьбе иностранцев прекратить конфликт незнакомцы не отреагировали, совершили потасовку, в ходе которой один из них нанес иностранцу удар кулаком в лицо, а другой повредил авто, которое приехало на вызов.
По просьбе иностранцев прекратить конфликт незнакомцы не отреагировали, совершили потасовку, в ходе которой один из них нанес иностранцу удар кулаком в лицо, а другой повредил авто, которое приехало на вызов.
Сообщается, что в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.
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