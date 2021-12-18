Нападение на иностранцев в Киеве: задержанным сообщено о подозрении

20:45 20 Июль Киев, Украина

Задержанным хулиганам, за нападение на иностранных студентов, сообщено о подозрении по факту хулиганства и нарушение равноправия иностранных граждан

"В связи с инцидентом, произошедшим 19 июля 2020 года в Подольском районе столицы, Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении двум лицам по факту хулиганства и нарушение равноправия иностранных граждан", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе напомнили, что накануне группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала конфликт с тремя гражданами другого государства, которые ожидали на улице такси.



По просьбе иностранцев прекратить конфликт незнакомцы не отреагировали, совершили потасовку, в ходе которой один из них нанес иностранцу удар кулаком в лицо, а другой повредил авто, которое приехало на вызов.

"По результатам следственных (розыскных) мероприятий полицейские установили двух правонарушителей, которые активно участвовали в инциденте, и задержали их. Ими оказались уроженцы Ровенской области, 1996 по 1997 годов рождения. Сейчас одному из задержанных сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 161 УК Украины (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с насилием), а другому - по ч. 2 ст. 296 (хулиганство , совершенное группой лиц)", - отметили в прокуратуре.

Сообщается, что в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.