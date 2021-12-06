Налетчики ограбили авто "Укрпочты" перевозившее 2,5 млн гривен

13:29 07 Июль Киев, Украина

Под Полтавой, возле поселка Тишки Лубенского района грабители взорвали автомобиль "Укрпочты" и похитили 2,5 миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, преступление было совершено во вторник, 7 июля, около 10:00.

"Неизвестные взорвали автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более 2,5 миллиона гривен, а также табельным пистолетом охранника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.15, ч.2 п.6 ст.115 (Покушение на убийство) и ч.4 ст.187 (Разбой) УК Украины. Злоумышленники разыскиваются. Следственные действия продолжаются.