Найдено тело мальчика, пропавшего во время наводнения на Закарпатье

14:37 08 Январь Киев, Украина

В последнее время на Закарпатье из-за больших осадков сильно поднялся уровень воды в реках, затопив дороги и дома. В некоторых местах случались грязевые сели. Не обошлось и без жертв. Как стало известно, вчера, 7 января, было обнаружено тело парнишки из Раховского района, которого смыло высокой водой еще 5 января. Правоохранители из районного отдела полиции, нашедшие тело ребенка, восстанавливают все обстоятельства его гибели.

События того трагического дня развивались так: 24-летний житель села Кобылецкая Поляна мужчина вдвоем с 13-летним подростком возвращались из леса домой на подводе. В момент, когда они попытались переехать на другой берег реки, быстрый и мощный поток перевернул телегу и люди оказались в воде. Взрослому мужчине удалось выплыть на берег, а мальчика унесла вода.

Вначале мужчина попробовал самостоятельно искать пропавшего подростка, но потом обратился за помощью к местному леснику, который около 21:30 сообщил о происшедшем в полицию Рахова и вызвал экстренные службы.

Полиция при поддержке местных жителей тут же начала поиск пропавшего подростка. И только вчера, 7 января, безжизненное тело мальчика было найдено на берегу реки за 10 километров от места исчезновения.

Ликвидацией последствий наводнения на Закарпатье продолжают заниматься службы спасатели ГСЧС. Было задействовано 50 спасателей и 19 единиц техники.