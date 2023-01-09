Над Николаевщиной ПВО сбила вражеский БПЛА

Противовоздушная оборона ликвидировала российский ударно-разведывательный дрон оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".
Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".
Около 09.00 часов 9 января на подлете с моря к Очаковскому порту силы противовоздушной обороны ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
Отмечается, что аналогичный БпЛА был поражен и 7 января.
Отмечается, что аналогичный БпЛА был поражен и 7 января.
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