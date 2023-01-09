Над Николаевщиной ПВО сбила вражеский БПЛА

12:42 09 января Киев, Украина

Противовоздушная оборона ликвидировала российский ударно-разведывательный дрон оперативно-тактического уровня.



Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".

"На Николаевщине враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожают",- говорится в сообщении.

Около 09.00 часов 9 января на подлете с моря к Очаковскому порту силы противовоздушной обороны ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.



Отмечается, что аналогичный БпЛА был поражен и 7 января.