Над Николаевщиной подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский беспилотник
17:39 02 сентября Киев, Украина
Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ 2 сентября, сбило российский беспилотник "Картограф" в небе над Николаевской областью.
Об этом сообщает пресс-центр Командования ВС ВСУ.
"Около 9:00 в небе над Николаевщиной зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов Птеро", - говорится в сообщении.
ВСУ обнародовали фото сбитого беспилотника. На нем видна камера с 12 объективами, предназначенными для создания планов местности.
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