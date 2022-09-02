Над Николаевщиной подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский беспилотник

17:39 02 сентября Киев, Украина

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ 2 сентября, сбило российский беспилотник "Картограф" в небе над Николаевской областью.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВС ВСУ.

"Около 9:00 в небе над Николаевщиной зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов Птеро", - говорится в сообщении.

ВСУ обнародовали фото сбитого беспилотника. На нем видна камера с 12 объективами, предназначенными для создания планов местности.