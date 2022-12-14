Над Киевщиной за утро сбили 10 "шахедов"

08:45 14 декабря Киев, Украина

За утро 14 декабря над Киевом и областью сбили уже десять вражеских дронов Shahed.



Об этом утром 14 декабря сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога и сообщалось о работе ПВО.



Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил, что возможны повторные атаки дронами-камикадзе.



Он уточнил, что во время первой утренней атаки было сбито большинство беспилотников. По его словам, целью дронов были объекты энергоинфраструктуры.



Также тревога звучит в Житомирской области.

"Воздушная опасность продолжается. Возможна вторая волна атаки беспилотников. Оставайтесь в укрытиях", - написал глава ОВА Виталий Бунечко Telegram.

Напомним, утром в среду в Киеве и Киевской области прогремели мощные взрывы. Мэр столицы сообщил о взрывах в Шевченковском районе.