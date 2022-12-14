Над Киевщиной за утро сбили 10 "шахедов"

За утро 14 декабря над Киевом и областью сбили уже десять вражеских дронов Shahed.
Об этом утром 14 декабря сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога и сообщалось о работе ПВО.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил, что возможны повторные атаки дронами-камикадзе.
Он уточнил, что во время первой утренней атаки было сбито большинство беспилотников. По его словам, целью дронов были объекты энергоинфраструктуры.
Также тревога звучит в Житомирской области.
Об этом утром 14 декабря сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога и сообщалось о работе ПВО.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил, что возможны повторные атаки дронами-камикадзе.
Он уточнил, что во время первой утренней атаки было сбито большинство беспилотников. По его словам, целью дронов были объекты энергоинфраструктуры.
Также тревога звучит в Житомирской области.
Напомним, утром в среду в Киеве и Киевской области прогремели мощные взрывы. Мэр столицы сообщил о взрывах в Шевченковском районе.
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