Над Киевщиной силы ПВО отбили атаку вражеских дронов

08:54 30 декабря Киев, Украина





Как уточнили в Киевской городской военной администрации, всего в воздушном пространстве столицы было зафиксировано пять дронов. Силы ПВО успешно отразили вражескую атаку дронами в Киеве и Киевской области. Об этом утром 30 декабря сообщили местные власти.Как уточнили в Киевской городской военной администрации, всего в воздушном пространстве столицы было зафиксировано пять дронов.

"Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей. Один из баражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждения окон", - отметили в КГВА.

Информации о пострадавших пока нет, данные уточняются.



По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в регионе попаданий нет, все БПЛА сбиты.