Над Киевщиной силы ПВО отбили атаку вражеских дронов

Силы ПВО успешно отразили вражескую атаку дронами в Киеве и Киевской области. Об этом утром 30 декабря сообщили местные власти.
Как уточнили в Киевской городской военной администрации, всего в воздушном пространстве столицы было зафиксировано пять дронов.
Как уточнили в Киевской городской военной администрации, всего в воздушном пространстве столицы было зафиксировано пять дронов.
Информации о пострадавших пока нет, данные уточняются.
По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в регионе попаданий нет, все БПЛА сбиты.
По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в регионе попаданий нет, все БПЛА сбиты.
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