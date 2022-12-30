Над Киевщиной силы ПВО отбили атаку вражеских дронов

08:54 30 декабря Киев, Украина

Силы ПВО успешно отразили вражескую атаку дронами в Киеве и Киевской области. Об этом утром 30 декабря сообщили местные власти.

Как уточнили в Киевской городской военной администрации, всего в воздушном пространстве столицы было зафиксировано пять дронов.
 
"Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей. Один из баражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждения окон", - отметили в КГВА.
 
Информации о пострадавших пока нет, данные уточняются.

По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в регионе попаданий нет, все БПЛА сбиты.
 
"Ночная атака дронами-шахидами. Россия вновь целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отразили беспилотники. Предварительно попаданий нет", - написал он в Telegram.