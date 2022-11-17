Над Киевщиной сбили 4 вражеских БПЛА

Силы противовоздушной обороны утром 17 ноября уничтожили над Киевом четыре дрона-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
В КГВА сообщили, что два дрона-камикадзе Shahed сбили над Киевским водохранилищем. Впоследствии там уточнили, что в целом силы ПВО сбили уже четыре иранских беспилотника над столицей.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
В КГВА сообщили, что два дрона-камикадзе Shahed сбили над Киевским водохранилищем. Впоследствии там уточнили, что в целом силы ПВО сбили уже четыре иранских беспилотника над столицей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии