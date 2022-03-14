Над Киевом сбили крылатую ракету. Ее обломки повредили жилой дом. Фото

12:08 14 марта Киев, Украина

Утром в понедельник, 14 марта, в небе над Киевом сбили крылатую ракету, ее остатки упали на жилой дом.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле", - написал Геращенко.



Позже он опубликовал фото, уточнив, что обломки ракеты упали на Куреневку.



Тем временем издание Вести сообщает, что зафиксировало попадание снаряда в дом в Киеве по улице Кирилловская, которая проходит через Куреневку.