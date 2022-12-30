Над двумя областями Украины сбили 10 вражеских ударных дронов

Российские захватчики вечером 29 декабря прибегли к очередной атаке. Над Днепропетровской и Запорожской областями сбили 10 вражеских дронов.
Российские оккупанты попытались атаковать, вероятно беспилотниками, на Днепропетровщине - работала ПВО. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Он заявил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны и призвал жителей сообщать специальным службам, если они заметят беспилотники.
Также воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Командование Восток ВСУ сообщили, что в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще были сбиты 10 вражеских ударных дронов.
Российские оккупанты попытались атаковать, вероятно беспилотниками, на Днепропетровщине - работала ПВО. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Он заявил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны и призвал жителей сообщать специальным службам, если они заметят беспилотники.
Также воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Командование Восток ВСУ сообщили, что в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще были сбиты 10 вражеских ударных дронов.
Также было опубликовано видео с подбитым беспилотником иранского производства, которые рф маркирует как Герань.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии