Над двумя областями Украины сбили 10 вражеских ударных дронов

07:50 30 декабря Киев, Украина

Российские захватчики вечером 29 декабря прибегли к очередной атаке. Над Днепропетровской и Запорожской областями сбили 10 вражеских дронов.



Российские оккупанты попытались атаковать, вероятно беспилотниками, на Днепропетровщине - работала ПВО. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.



Он заявил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны и призвал жителей сообщать специальным службам, если они заметят беспилотники.



Также воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.



Командование Восток ВСУ сообщили, что в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще были сбиты 10 вражеских ударных дронов.

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПвК Восток во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожены девять БПЛА типа Шахед и один Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях. Держим строй! Приближаем победу!" - говорится в сообщении.



Также было опубликовано видео с подбитым беспилотником иранского производства, которые рф маркирует как Герань.