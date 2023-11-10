Над Днепропетровщиной уничтожена управляемая авиационная ракета X-59 и один БпЛА

10:03 10 ноября Киев, Украина

В ночь на 10 ноября в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Вражеские войска атаковали территорию Украины с применением дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Враг выпустил пять беспилотников, четыре из них были уничтожены украинскими силами ПВО.

Над Днепропетровской областью силы ПВО этой ночью сбили ракету. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вражескую цель поразили бойцы воздушного командования Восток. Была уничтожена управляемая авиационная ракета X-59 и один БпЛА.

По данным Генштаба, ВСУ за минувшие сутки уничтожили 800 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных.