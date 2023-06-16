Над Днепропетровщиной сбили дрон и две ракеты: сбитые объекты упали в районе

Силы Воздушного командования Восток ночью успешно сбили беспилотник и две крылатые ракеты над Днепропетровщиной.
Об этом 9 июня сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.
Сбитые объекты упали в Новомосковском районе, вызвав повреждения двух частных домов, автомобиля и газопровода.
К счастью, люди не пострадали.
Об этом 9 июня сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.
Сбитые объекты упали в Новомосковском районе, вызвав повреждения двух частных домов, автомобиля и газопровода.
К счастью, люди не пострадали.
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