Над Днепропетровщиной сбили дрон и две ракеты: сбитые объекты упали в районе

10:58 09 июня Киев, Украина

Силы Воздушного командования Восток ночью успешно сбили беспилотник и две крылатые ракеты над Днепропетровщиной.



Об этом 9 июня сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.



Сбитые объекты упали в Новомосковском районе, вызвав повреждения двух частных домов, автомобиля и газопровода.



К счастью, люди не пострадали.