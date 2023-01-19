Над беларусью загорелся российский истребитель

19 января у российского истребителя МиГ-31К произошло возгорание в небе над беларусьюю. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.
По словам очевидцев, в небе над Молодечненским районом (минская область) слышали мощный взрыв.
Отмечается, что в 10:59 над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС рф (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва - на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания.
В результате истребитель был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром Мачулищи.
Как уточнил Беларускі Гаюн, возгорание произошло у именно того самолета, который горел 25 декабря при попытке взлета с аэродрома.
По словам очевидцев, в небе над Молодечненским районом (минская область) слышали мощный взрыв.
Отмечается, что в 10:59 над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС рф (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва - на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания.
В результате истребитель был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром Мачулищи.
Как уточнил Беларускі Гаюн, возгорание произошло у именно того самолета, который горел 25 декабря при попытке взлета с аэродрома.
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