Нацполиция зафиксировала гибель более 8,8 тысячи гражданских за время полномасштабного вторжения рф

17:10 31 августа Киев, Украина

С 24 февраля 2022-го по 18 августа 2023-го следователи Нацполиции зафиксировали информацию о гибели почти 8 800 гражданских украинцев в результате полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.



Нацполиция также сообщила, что установила местонахождение более 3,7 тысяч гражданских, считавшихся пропавшими без вести. Они живы.



Более 5,3 тысячи гражданских украинцев считаются неразысканными в уголовных производствах, досудебное расследование которых осуществляют следователи Нацполиции.



В Экспертной службе МВД сообщили, что по состоянию на 17 августа 2023 специалисты их учреждения провели 30 576 молекулярно-генетических экспертиз по уголовным производствам по фактам военных преступлений и по результатам российской агрессии против Украины. Еще 2820 экспертиз нужно провести.