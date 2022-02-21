Нацполиция Украины открыла 123 уголовных дела по фактам нарушения избирательного процесса

06:34 29 Сентябрь Киев, Украина

Глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире одного из телеканалов сообщил о том, что на на данный момент уже открыто 123 уголовных производства по фактам нарушения избирательного процесса. Из них пятая часть касается возможных фактов подкупа.



"На данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией. В то же время хочу сказать о подкупе избирателей. Пятая часть всех уголовных производств - это подкуп. Продолжается та же история - это, в частности, те же продуктовые наборы, с логотипами политических партий ", - сказал Клименко.



Также, по его словам, не менее популярный способ подкупа избирателей, когда за месяц до выборов предлагают проголосовать за кого-то, дают за это аванс в 250-300 гривен, а потом уже накануне голосования говорят, за кого отдать голос, и просят сфотографировать бюллетень.



Клименко напомнил, что сообщить о фактах нарушения избирательного процесса можно позвонив в ситуационный центр МВД и Нацполиции, где правоохранители в режиме онлайн получают всю информацию, в том числе о нарушениях во время избирательного процесса.



