Нацполиция разоблачила наркосиндикат

18:45 27 Август Киев, Украина

Нацполиция прекратила деятельность группировки, которая занималась производством, хранением и распространением наркотических средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«В конце 2019 года, правоохранители задержали группу лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информация о причастности к противоправным действиям не нашла подтверждения. Но дальнейшая отработка этой группировки вывела правоохранителей на разветвленную сеть наркосиндиката», — говорится в сообщении.

25-летний ранее не судимый киевлянин наладил схему приобретения через Интернет больших партий наркотиков с целью перепродажи. К своему бизнесу он привлек еще четырех мужчин в возрасте от 18 до 47 лет. Впоследствии злоумышленники начали самостоятельно изготавливать нужный наркотовар. Кроме того, они объединились с другим группировками наркодилеров.

Во время санкционированных обысков было обнаружено четыре нарколаборатории, где изготавливали психотропные вещества.

«У злоумышленников изъято почти 62 тысячи долларов США и 107 тысяч гривен, а также 1,2 килограмма амфетамина, 14 килограммов и 500 литров прекурсоров, 300 таблеток экстази, 100 граммов марихуаны, 600 упаковочных пакетиков, электронные весы и емкости для приготовления и хранения наркотических веществ. Кроме того, изъято огнестрельное и холодное оружие, восемь автомобилей, значительное количество оргтехники, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны и банковские карточки. Общая стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляет почти два миллиона гривен», — говорится в отчете.

Задержанным наркодилерам теперь грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.