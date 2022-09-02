Нацполиция разоблачила масштабную группу мошенников

18:10 02 сентября Киев, Украина

Правоохранители разоблачили масштабную группу мошенников, которые размещали в сети фейковые объявления о продаже различных товаров, а также предложения доставить из-за границы авто по выгодным ценам.

Обязательным условием предоставления услуги была предоплата. Однако ни авто, ни свои деньги заказчики не получали.



Об этом сообщили в Национальной полиции.



Делки обманули более полусотни человек из Хмельницкой, Киевской, Одесской и Полтавской областей. Среди пострадавших – около 10 военных и волонтеров, которые хотели приобрести транспорт для фронта.



Преступная группа насчитывает 18 участников. Собрал их вместе 54-летний житель Хмельницкого. Они размещали в сети фейковые объявления и разными путями выманивали у своих жертв предоплату. Как только деньги от клиента поступали на карту, мошенники исчезали из связи.



У фигурантов правоохранители уже провели 35 обысков, в ходе которых изъяли десятки мобильных телефонов, свыше 30 банковских карт разных банков, почти полмиллиона гривен наличными в разной валюте и пять премиум автомобилей.



По предварительным подсчетам, ущерб превышает пять миллионов гривен. Трем членам организованной преступной группы уже сообщено о подозрении.