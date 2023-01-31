Нацполиция проводит обыски в помещениях Киевводоканала

Следственная группа Главного следственного управления Нацполиции проводит обыски в зданиях ЧАО АК Киевводоканал. Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация во вторник, 31 января.
Указано, что следователи осуществляют досудебное расследование в отношении нежилых зданий, находящихся во владении и пользовании Киевводоканалом. В их отношении компания подала заявление о совершении рейдерского захвата.
Департамент коммунальной собственности КГГА совместно с Киевводоканалом обратились в суд для того, чтобы отменить решение о регистрации имущества под другими номерами, совершенное рейдерским способом, путем внесения в единый государственный реестр на основании внесения в уставный капитал определенного ООО, – говорится в сообщении.
В КГГА заверили, что Киевводоканал сотрудничает со следствием, предоставляет правоохранительным органам запрашиваемую документацию с целью беспристрастного и объективного расследования.
Указано, что следователи осуществляют досудебное расследование в отношении нежилых зданий, находящихся во владении и пользовании Киевводоканалом. В их отношении компания подала заявление о совершении рейдерского захвата.
Департамент коммунальной собственности КГГА совместно с Киевводоканалом обратились в суд для того, чтобы отменить решение о регистрации имущества под другими номерами, совершенное рейдерским способом, путем внесения в единый государственный реестр на основании внесения в уставный капитал определенного ООО, – говорится в сообщении.
В КГГА заверили, что Киевводоканал сотрудничает со следствием, предоставляет правоохранительным органам запрашиваемую документацию с целью беспристрастного и объективного расследования.
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