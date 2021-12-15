Нацполиция: от 7 500 до 12 500 грн - такса мошенников за подделку документов об образовании

17:07 14 Апрель Киев, Украина

Сотрудниками миграционной полиции разоблачена деятельность организованной группы мошенников, которые с 2019 по 2021 год заработали на изготовлении поддельных документов об образовании свыше  26 млн грн. 

Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что в ходе расследования в полицию Львовской области поступила информация, в том числе и от Генерального консульства Чешской Республики во Львове, относительно поддельных документов об образовании для получения долгосрочных рабочих виз и видов на жительство. Установлено, что Консульство получило около 100 заявлений на долгосрочные визы и вид на жительство, к которым заявители добавили заведомо поддельные документы об образовании.

Выяснилось, что в состав преступной группы, действовавшей на территории Украины, входило около 10 человек. Среди организаторов - 40-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Большинство участников группы - жители Киева и Киевской области.

"Злоумышленники разработали преступный план по изготовлению и сбыту заведомо поддельных документов о среднем, среднем специальном и высшем образовании (в частности, аттестатов/дипломов/свидетельств/сертификатов, приложений с оценками к ним) с подробным распределением ролей каждого участника группы", - подчеркивают в Нацполиции.
 
Фото: Нацполиция: от 7 500 до 12 500 такса мошенников за подделку документов об образовании 01

Кроме этого, отмечается, что для осуществления преступной деятельности они создали несколько сайтов, где "клиенты" заказывали поддельные дипломы. На сайтах разместили информацию о предоставлении платных услуг по изготовлению заведомо поддельных документов об образовании, выданных от имени любых учебных заведений на территории Украины и по любым специальностям / квалификациями / профессиями.

"Звонки от заказчиков принимал "оператор". Он предоставлял информацию клиентам о своих услугах, их стоимости. После оформления заявки обрабатывались "менеджером", с которым заказчики и обсуждали все детали. Доставку осуществляли курьеры из состава преступной группы, через почтовые отделения или самовывозом в пределах Киева. Также в группу входили лица, которые предоставляли в пользование личные банковские счета для перевода и снятия денег за "услуги"", - добавили правоохранители.

Стоимость изготовления заведомо поддельных документов об образовании, датированных до 2000 года составляла 7500 гривен, а после 2000 года - 12500 гривен. При этом, для принятия заказа в работу покупатель обязательно вносил предоплату в размере 5% от общей стоимости услуги, перечисляя эти средства на банковские счета злоумышленников. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в 2019-2020 годах таким образом группа обогатилась на 26,1 млн гривен.

Отмечается, что в апреле текущего года сотрудники Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины, управления миграционной полиции Львовской, Киевской областей и города Киева совместно со следователями ГУНП во Львовской области с привлечением спецназа полиции Львовщины и под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры одновременно провели в Киеве 12 санкционированных обысков.
 
Фото: Нацполиция: от 7 500 до 12 500 такса мошенников за подделку документов об образовании 02

Во время обысков выявлены и изъяты вещественные доказательства, в частности макеты и готовые поддельные документы, материалы и техника для их изготовления, "черновые" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки, флэш-носители и тому подобное.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении указанных правонарушений, в том числе в составе преступной группы.