Россияне действуют по старым лекалам: новые фейки на старый лад

08:56 24 Сентябрь Киев, Украина

Хакерам , которые 23 сентября атаковали сайт Нацполиции, грозит до шести лет тюрьмы.

По факту несанкционированного вмешательства в работу официального сайта Нацполиции начато уголовное производство. Об этом говорится в Твиттере Нацполиции.

Аналогичное производство начато за несанкционированное вмешательство в работу сайта Варашского горсовета, где неизвестные также разместили фейковую информацию.



Как сообщалось, хакеры взломали сайт Национальной полиции и сайт Главного управления полиции в Херсонской области.



Накануне на региональных страницах полиции появились сообщения о чрезвычайных ситуациях. В частности о массовой гибели людей во Львовской и Херсонской областях. А также о выбросе радиации на Ровенской АЭС и массовой эвакуации людей. Фейковая информация появилась и на странице горсовета Вараша. Фальшивку быстро подхватила часть СМИ. Чиновники и полиция сразу заверили — это фейк. На АЭС тоже подтвердили — у них все спокойно, радиационный фон в норме.

Сейчас поисками злоумышленников занимается киберполиция.