Нацполиция: финансовая пирамида "вытянула" из инвесторов 150 млн грн

12:59 22 Март Киев, Украина

До восьми лет лишения свободы грозит четырем организаторам преступной финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 55 тыс. вкладчиков.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.



Установлено, что схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. Фигуранты создали собственный сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.



Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от трехсот до 300 тыс. гривен. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристик сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.



В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тыс. граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен.



Работники полиции провели одиннадцать обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов. Обыски одновременно проходили в Киевской, Черкасской областях и в столице.



В результате изъято серверное оборудование, компьютерная техника, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.