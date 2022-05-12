Нацполиция арестовала группу лиц, разработавших схему хищения 6 млн грн бюджетных средств

12:36 10 декабря Киев, Украина

Государственный служащий Криворожского горсовета совместно с местным предпринимателем разработали незаконную схему, благодаря которой им удалось похитить из бюджета города 6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Кривого Рога.

Согласно сообщению, уведомлено о подозрении чиновнику Криворожского городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям.