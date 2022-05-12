Нацполиция арестовала группу лиц, разработавших схему хищения 6 млн грн бюджетных средств
12:36 10 декабря Киев, Украина
Государственный служащий Криворожского горсовета совместно с местным предпринимателем разработали незаконную схему, благодаря которой им удалось похитить из бюджета города 6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Кривого Рога.
Согласно сообщению, уведомлено о подозрении чиновнику Криворожского городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям.
"Преступную деятельность по хищению и легализации средств и лиц, причастных к организации схемы, разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции, следователи областной полиции совместно с Днепропетровской областной прокуратурой", - подчеркивается в сообщении.
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