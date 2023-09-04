Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило табачных гигантов в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внес в международных список спонсоров войны табачные гиганты Philip Morris International и Japan Tobacco International.
Эту информацию опубликовали на сайте НАПК.
Упомянутые компании продолжают свою деятельность на территории российской федерации и регулярно уплачивают налоги в страну-агрессор. Philip Morris International известен своей табачной продукцией, пользующейся популярностью в более чем 180 странах мира. Среди самых узнаваемых брендов - Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, а также табачные стики HEETS, предназначенные для системы нагревания табака IQOS.
На территории россии компания представлена производственными филиалами, такими как АО "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области и "Филип Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре. Кроме того, деятельность на российском рынке осуществляет организация ООО "Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг", имеющая филиалы в более чем ста городах по всей стране.
Сумма инвестиций, вложенных Philip Morris International на российский рынок, превышает два миллиарда долларов. С самого начала начала масштабного вторжения, Philip Morris выразил свое намерение продать свой бизнес в россии, стремясь сохранить свою репутацию. Однако все попытки подобного рода, казалось бы, не принесли ожидаемых результатов, и эта корпорация продолжает оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков, наполняющих российский бюджет.
Второй участник, Japan Tobacco International (JTI), находится на вершине табачного рынка россии. В её состав входят такие известные бренды, как Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а также ряд российских марок: "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и многие другие.
В 2022 году компания JTI сообщила о том, что российский рынок способствовал генерации приблизительно 2 миллиардов долларов США. Несмотря на заявления представителей JTI о приостановке новых инвестиций и маркетинговых инициатив в россии, она продолжает производство и распространение своей продукции на территории страны.
Эту информацию опубликовали на сайте НАПК.
Упомянутые компании продолжают свою деятельность на территории российской федерации и регулярно уплачивают налоги в страну-агрессор. Philip Morris International известен своей табачной продукцией, пользующейся популярностью в более чем 180 странах мира. Среди самых узнаваемых брендов - Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, а также табачные стики HEETS, предназначенные для системы нагревания табака IQOS.
На территории россии компания представлена производственными филиалами, такими как АО "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области и "Филип Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре. Кроме того, деятельность на российском рынке осуществляет организация ООО "Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг", имеющая филиалы в более чем ста городах по всей стране.
Сумма инвестиций, вложенных Philip Morris International на российский рынок, превышает два миллиарда долларов. С самого начала начала масштабного вторжения, Philip Morris выразил свое намерение продать свой бизнес в россии, стремясь сохранить свою репутацию. Однако все попытки подобного рода, казалось бы, не принесли ожидаемых результатов, и эта корпорация продолжает оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков, наполняющих российский бюджет.
Второй участник, Japan Tobacco International (JTI), находится на вершине табачного рынка россии. В её состав входят такие известные бренды, как Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а также ряд российских марок: "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и многие другие.
В 2022 году компания JTI сообщила о том, что российский рынок способствовал генерации приблизительно 2 миллиардов долларов США. Несмотря на заявления представителей JTI о приостановке новых инвестиций и маркетинговых инициатив в россии, она продолжает производство и распространение своей продукции на территории страны.
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