Начальник управления Славянского горсовета погорел на взятке

15:19 26 Март Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в пятницу, 26 марта.



Отмечается, что начальник одного из управлений Славянского городского совета предложил предпринимателю "поспособствовать" в выдаче разрешений на размещение малых архитектурных сооружений. За "решение вопроса" чиновник потребовал 1200 долларов.



Оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили чиновника , наладившего коррупционный механизм выдачи разрешительных документов.Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в пятницу, 26 марта.Отмечается, что начальник одного из управлений Славянского городского совета предложил предпринимателю "поспособствовать" в выдаче разрешений на размещение малых архитектурных сооружений. За "решение вопроса" чиновник потребовал 1200 долларов.

Во время передачи госслужащему требуемой им суммы взяточник был задержан с поличным. За вымогательство и получение неправомерной выгоды чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.