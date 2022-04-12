Начальник Службы по делам детей требовала 5000 долларов за содействие в усыновлении

19:29 13 июля Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили начальницу Службы по делам детей Хмельницкой областной госадминистрации, которая требовала и получила 5000 долларов за содействие в усыновлении.

Об этом сообщает Офис генпрокурора во вторник, 13 июля.

Правоохранители задержали ее в порядке ст.208 УПК Украины после получения средств. В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Женщине планируют объявить о подозрении по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч.3 ст.369-2 УК Украины). Ведется следствие.