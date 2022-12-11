Нацгвардия взяла в плен "вагнеровца"

Бойцы Национальной гвардии , выполняя задание вблизи Авдеевки, взяли в плен "вагнеровца".
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
Также отмечается, что на Бахмутском направлении за неделю уничтожены два вражеских танка, четыре БМП, одна самоходная артиллерийская установка, а также живая сила противника.
За этот период артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач по поражению сил и средств противника на Харьковском, Бахмутском, Запорожском направлениях.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
Также отмечается, что на Бахмутском направлении за неделю уничтожены два вражеских танка, четыре БМП, одна самоходная артиллерийская установка, а также живая сила противника.
За этот период артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач по поражению сил и средств противника на Харьковском, Бахмутском, Запорожском направлениях.
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