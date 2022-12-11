Нацгвардия взяла в плен "вагнеровца"

18:16 09 декабря Киев, Украина

Бойцы Национальной гвардии , выполняя задание вблизи Авдеевки, взяли в плен "вагнеровца".

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Также отмечается, что на Бахмутском направлении за неделю уничтожены два вражеских танка, четыре БМП, одна самоходная артиллерийская установка, а также живая сила противника.

За этот период артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач по поражению сил и средств противника на Харьковском, Бахмутском, Запорожском направлениях.